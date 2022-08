Allemagne : une explosion dans un dépôt de munitions provoque l'incendie d'une forêt à Berlin

Un vaste feu de forêt était en cours jeudi matin à Berlin à la suite d'une explosion dans un dépôt de munitions de la police, ont indiqué les pompiers en soulignant avoir du mal à contrôler la situation. "Un incendie est en cours dans la forêt de Grunewald", à l'ouest de la ville, et "il y a des explosions", ont souligné les pompiers.

"Le feu s'est répandu sur une surface de 15.000 mètres carrés, d'abord sur un site de dépôt et de désamorçage de munitions et explosifs de la police, puis dans la forêt environnante", ont-ils ajouté. "La situation est confuse, le feu continue de se répandre de manière non contrôlée dans la forêt", a précisé un porte-parole à l'AFP.

La région de Berlin touchée par la sécheresse

Les pompiers n'ont pas pu intervenir immédiatement en raison du danger d'explosion. Ils se sont positionnés dans un périmètre établi à un kilomètre du dépôt de munitions, où plusieurs explosions continuaient de retentir. La région de Berlin est victime d'une sécheresse particulièrement prononcée.

Un vaste feu de forêt avait déjà ravagé en juillet plus de 850 hectares au sud du Brandebourg, la région entourant la capitale. Un peu plus au sud, un incendie dans le parc national de la "Suisse de Bohême", parti de République tchèque avant de se propager en Allemagne, mobilise toujours les pompiers.