Allemagne : un jeune homme de 20 ans arrêté, soupçonné d'avoir poussé des adolescents au suicide via internet

Ce mercredi, un jeune homme de 20 ans a été appréhendé à Hambourg, en Allemagne, soupçonné d'avoir manipulé et menacé des adolescents vulnérables sur internet. L'individu, un germano-iranien, les aurait forcés à s'automutiler et à se livrer à des actes sexuels, ce qui a conduit au suicide de l'un d'entre eux.

Les autorités allemandes ont annoncé mercredi l'arrestation d'un germano-iranien soupçonné d'avoir manipulé et menacé des adolescents vulnérables sur internet, les forçant à s'automutiler et à se livrer à des actes sexuels, ce qui a conduit au suicide de l'un d'entre eux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le jeune homme de 20 ans a été appréhendé à Hambourg, en Allemagne, "à l'issue d'une enquête approfondie menée par une commission spéciale mise en place" et son domicile a été fouillé par les forces de l'ordre, ont annoncé le parquet et la police de la ville hanséatique dans un communiqué.

Soupçonné "de meurtre et de tentative de meurtre"

Il est soupçonné "notamment de meurtre et de tentative de meurtre". Les enquêteurs ont identifié au total huit victimes, des enfants et des adolescents âgés de 16 à 19 ans, que l'accusé aurait rendus émotionnellement dépendants de lui entre 2021 et 2023, avant de les harceler.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il aurait poussé un adolescent de 13 ans au suicide. Ce dernier, vivant aux Etats-Unis, s'est pendu pendant un livestream diffusé sur Internet. Une autre victime est une jeune fille vivant du Canada.

"Membre important" du réseau cybercriminel pédophile "764"

Le suspect est qualifié de "membre important" du réseau cybercriminel pédophile "764", qui cible principalement des mineurs vulnérables âgés de 8 à 17 ans, notamment dans les communautés LGBTQ+, chez les minorités raciales et chez les personnes souffrant de troubles mentaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les autorités, les membres de ce groupe poussent leurs victimes, par pression psychologique, à commettre des actes extrêmes contre elles-mêmes. Le suspect aurait ainsi contraint ses cibles à se livrer à des actes sexuels et à s'automutiler dans des chats en direct.

Plus de 120 infractions reprochées à l'accusé

Il aurait filmé ces actes et menacé de les diffuser largement afin de contraindre les victimes à commettre des actes encore plus extrêmes. Plusieurs victimes ont commis des tentatives de suicide, selon l'enquête. Au total, plus de 120 infractions sont reprochées à l'accusé.

La suite après cette publicité

À lire aussi Mineurs cyberharcelés : un quart des familles touchées en France

Selon les médias, c'est le FBI américain qui aurait déclenché l'enquête contre cet homme en transmettant une information aux autorités allemandes.