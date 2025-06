L'Allemagne renforce la protection des institutions israéliennes et juives

Dans le cadre du conflit en cours entre l'Iran et Israël, le chancelier Friedrich Merz a annoncé ce dimanche un renforcement de la protection des sites israéliens et juifs en Allemagne, dans l'éventualité où ils seraient visés par Téhéran.

"Nous nous préparons aussi en Allemagne pour le cas où l'Iran viserait des institutions israéliennes ou juives", a déclaré le dirigeant allemand avant son départ pour le sommet du G7 au Canada, au troisième jour d'un conflit inédit dans son ampleur entre Iran et Israël.

"L'Iran ne doit pas développer ni posséder d'armes nucléaires", a réitéré Friedrich Merz pour qui Israël "a le droit" de se défendre face à la "menace existentielle" que constitue "le programme nucléaire militaire iranien".

"Téhéran doit immédiatement cesser"

L'Iran est soupçonné par les Occidentaux et par Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Des avions de combat israéliens ont bombardé dimanche des sites militaires et liés au nucléaire ainsi que des dépôts de carburant dans plusieurs villes d'Iran.

En revanche, "il ne doit pas y avoir d'élargissement" régional du conflit et "Téhéran doit immédiatement cesser de bombarder des cibles civiles en Israël", a exhorté Friedrich Merz.

10 morts et plus de 200 blessés

En Iran, au moins 128 personnes dont des femmes et des enfants ont été tuées et environ 900 blessées vendredi et samedi dans les frappes israéliennes, a indiqué le quotidien Etemad, citant le ministère de la Santé.

En Israël, les salves de missiles tirés par l'Iran samedi soir et dimanche avant l'aube ont fait 10 morts et plus de 200 blessés selon les secours et la police, et provoqué dégâts et destructions.

Ce conflit inédit entre les deux pays ennemis "figurera en haut de l'agenda du sommet du G7", a souligné M. Merz avant de s'envoler pour Calgary.