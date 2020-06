Allemagne : un genou au sol, des clubs s'engagent contre le racisme

Les manifestations contre les violences policières et le racisme essaiment à travers le globe. Et le monde du sport n'est pas en reste. Les joueurs de quatre clubs de Bundesliga ont posé un genou au sol, dimanche, dans un geste de soutien à la lutte antiraciste après le meurtre de George Floyd à Minneapolis, au lendemain du Bayern et de Dortmund, également actifs sur le sujet.

Ces images, avant les rencontres Brême-Wolfsburg et Union Berlin-Schalke, ont montré à nouveau l'engagement des footballeurs allemands sur la question, alors que des mouvements de solidarité se sont multipliés dans le monde. Le geste a été popularisé par le joueur de NFL (Ligue de football américain) Colin Kaepernick, devenu un porte-voix des protestations aux Etats-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur.

Des gestes personnels de plusieurs footballeurs

Il est redevenu d'actualité après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc lors d'une interpellation le 25 mai à Minneapolis aux États-Unis. Samedi, les joueurs du Bayern et de Dortmund étaient arrivés à l'échauffement avec des t-shirts évoquant le mouvement de protestation mondiale "BlackLivesMatter".

Plusieurs joueurs avaient également fait des gestes à titre personnel en hommage à George Floyd après avoir marqué un but. Le Français de Mönchengladbach, Marcus Thuram, a notamment mis un genou à terre, alors que les joueurs de Dortmund Jadon Sancho et Achraf Hakimi ont affiché un T-shirt portant l'inscription "Justice for George Floyd".