L'Amérique et l'Europe manifestent contre le racisme : "Une même histoire, avec des choses très différentes"

Du Royaume-Uni à la France en passant par l'Allemagne, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ces derniers jours contre le racisme et les violences policières, après la mort du Noir américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc. Invité dimanche d'Europe 1, l'historien spécialiste des États-Unis François Durpaire rappelle que le racisme "existe partout", et que, si les situations en Europe et aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes, "beaucoup de gens disent qu'ils vivent des choses avec la police qui sont similaires".

"Ce ne sont pas que des manifestations de solidarité aux Afro-américains", note-t-il. "ce sont aussi des manifestations qui résonnent sur des situations nationales".

