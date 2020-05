Bundesliga : le Français Marcus Thuram marque et rend hommage à George Floyd

L'attaquant de Mönchengladbach Marcus Thuram, fils du champion du monde français 1998 Lilian Thuram, a mis un genou à terre dimanche pour célébrer un but, visiblement en hommage à George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, décédé après son arrestation lundi à Minneapolis. Juste après le match, le club allemand a publié sur Twitter une photo de son joueur, le genou à terre et le regard tourné vers le sol, avec la légende en anglais : "No explanation needed" ("Pas besoin d'explication").

Le genou à terre, un geste popularisé par le footballeur américain Colin Kaepernick

Ce geste avait été popularisé par le joueur de NFL (Ligue de football américain) Colin Kaepernick, devenu un porte-voix des protestations aux Etats-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur. Marcus Thuram, 22 ans, est le fils de Lilian Thuram, idole du football français à la fin des années 1990, aujourd'hui actif en France dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Il a réussi un doublé dimanche lors de la victoire 4-1 de son équipe contre l'Union Berlin, lors de la 29e journée du championnat d'Allemagne. C'est après son premier but qu'il a rendu hommage à George Floyd.

Samedi, un autre joueur de Bundesliga, l'Américain Weston McKennie du club de Schalke 04, avait arboré un brassard "Justice pour George".

Une émotion mondiale

Une vidéo de l'arrestation de George Floyd, filmée par des passants, est devenue virale depuis lundi. Elle montre un policier blanc dans la ville de Minneapolis plaquer au sol George Floyd, 46 ans, et maintenir son genou sur son cou pendant de longues minutes, alors que ce dernier dit ne plus pouvoir respirer.

Son décès à la suite de cette arrestation a entraîné ces derniers jours des manifestations et des émeutes dans la ville mais également dans le reste des Etats-Unis, jusque devant la Maison-Blanche. L'émotion a dépassé les frontières américaines, et des appels à rendre justice à George Floyd se sont multipliés sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays. D'autres sportifs américains, comme la joueuse de tennis Coco Gauff, ont réagi à la mort de Floyd. "Suis-je la prochaine ?" s'est-elle interrogé dans une vidéo sur le réseau social TikTok.