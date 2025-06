Agents spéciaux, 15 ans de travail... Le Pentagone révèle de nouveaux détails sur l’opération «Marteau de minuit»

Le Pentagone a détaillé jeudi les dessous de l'attaque américaine contre les sites nucléaires iraniens. Une opération baptisée "Marteau de minuit", et un minutieux travail des agents américains qui depuis 15 ans scrutent le programme nucléaire iranien.

Le chef du Pentagone Pete Hegseth a défendu jeudi le "succès historique" des frappes américaines en Iran, déjà revendiqué par Donald Trump, s'en prenant dans le même temps aux médias qui l'ont questionné sur la base d'un rapport préliminaire du renseignement américain. Le Pentagone a aussi révélé de nombreux détails sur l’opération "Marteau de minuit", qui a permis de frapper les sites nucléaires iraniens.

Deux agents installés dans un site secret dès 2009

Le département américain de la Défense s’est bien abstenu de montrer des preuves de la destruction des sites iraniens mais ils ont été généreux en détails sur la préparation de l’opération. En 2009, deux agents de la DTRA, l’agence américaine pour la réduction des menaces nucléaires, ont été installés dans un site secret et sécurisé aux États-Unis.

On leur a montré des photos de ce qui semblait être la construction d’un site nucléaire dans les montagnes en Iran, il s’agissait du site de Fordo. On leur a confié une tâche : l’étudier grâce aux informations des renseignements américains.

Rapidement, ils ont compris que les États-Unis ne possédaient pas de bombe suffisamment puissante pour atteindre un site aussi profond.

Des centaines de tests

Pendant des années, ils ont ensuite étudié les conditions géographiques et météorologiques autour du site iranien ainsi que la structure et les matériaux utilisés pour sa construction.



Les deux agents ont procédé à des centaines de tests, en particulier des tirs de missiles sur des cibles grandeur nature, grâce à l’aide de l’industrie américaine et d’experts militaires. Des essais qui ont permis la production de la fameuse bombe GBU-57 embarquée sur les bombardiers B-2. Les États-Unis l’ont larguée à six reprises lors de l’opération "Marteau de minuit" et c’était la première fois qu’ils s’en servaient sur des cibles réelles.