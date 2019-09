Affaire Epstein : l'agent de mannequins Jean-Luc Brunel accusé de viol

L'agent de mannequins Jean-Luc Brunel, ancien proche de Jeffrey Epstein dont le nom figurait dans l'enquête américaine visant le financier américain mort en juillet, est désormais mis en cause auprès de la justice française par une ancienne top model qui l'accuse de viol. Cette Néerlandaise de 46 ans affirme avoir été droguée et violée par Jean-Luc Brunel dans un appartement parisien au début des années 1990, alors qu'elle était tout juste majeure, dans une lettre envoyée jeudi au procureur de la République de Paris Rémy Heitz et révélée par Mediapart, que l'AFP a pu consulter.

Selon son récit, plusieurs mannequins vivaient dans ce logement situé avenue Hoche, près des Champs-Elysées, et des réceptions y étaient organisées "quotidiennement" avec "de riches hommes d'affaires qui étaient accompagnés de très jeunes filles". "Les faits étant prescrits, ma cliente sait que son témoignage ne pourra pas aboutir à des poursuites contre Jean-Luc Brunel. Mais elle a souhaité quand même témoigner, afin de faire avancer l'enquête", a assuré à l'AFP Anne-Claire Le Jeune, l'avocate de cette ex-mannequin qui a demandé à conserver son anonymat.

Soupçonné d'avoir été rabatteur pour Jeffrey Epstein

Alerté sur de potentielles victimes françaises, le parquet de Paris avait ouvert en août cette enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineures, dans le cadre de l'affaire du financier américain Jeffrey Epstein, déjà poursuivi aux Etats-Unis avant sa mort en prison. Le nom de Jean-Luc Brunel, fondateur des agences de mannequins Karin Models et MC2 Model Management, apparaissait déjà dans la procédure américaine. Une des principales plaignantes, Virginia Giuffre, a affirmé avoir été forcée à avoir des rapports sexuels avec Jean-Luc Brunel.

Dans une première procédure aux Etats-Unis close en 2007, deux femmes l'avaient déjà accusé de jouer le rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein, amenant aux Etats-Unis des "jeunes filles" venues de milieux modestes en leur faisant miroiter des jobs dans le mannequinat. Contacté par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué ne pas vouloir communiquer "sur les investigations réalisées à ce stade". Jean-Luc Brunel, pour sa part, n'a pu être joint.