Affaire des ballons : la Chine et les États-Unis s'accusent réciproquement d'espionnage

L'affaire était confuse, elle pourrait devenir embarrassante : les États-Unis ont reconnu mardi que les objets volants qu'ils ont abattus en fin de semaine dernière, avec au passage un tir de missile raté, étaient peut-être "inoffensifs". La Maison Blanche n'a pour l'instant "pas d'indication" que ces trois mystérieux objets soient d'origine chinoise ou aient eu des fonctions d'espionnage, a dit mardi un porte-parole. Cela les distingue du ballon chinois abattu le 4 février et dont Washington affirme toujours, de manière catégorique, qu'il avait pour mission de collecter des informations sur des sites militaires sensibles. Ce que Pékin dément.

De son côté, la Chine accuse les États-Unis d'avoir survolé son territoire avec des aéronefs ces derniers mois. Ces accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise font les gros titres ce mercredi matin encore de la presse nationaliste comme le Global Times, porte-voix du Parti communiste, qui appelle les États-Unis l’Empire de l’espionnage. C’est dire le niveau de tensions ici.

Une dizaine de ballons espions américains auraient survolé le territoire chinois, selon Pékin

Selon le gouvernement chinois une dizaine de ballons espions américains auraient survolé son territoire. "Depuis le mois de mai de l'année dernière, sans l'approbation des autorités chinoises, les États-Unis ont lancé plusieurs ballons à haute altitude qui ont effectué des vols autour du monde, survolant illégalement l'espace aérien de la Chine à au moins dix reprises. La partie américaine doit mener une enquête approfondie et fournir une explication à la Chine", affirme Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Des médias chinois ont également rapporté qu'un objet volant non identifié avait été repéré ces derniers jours au large des côtes chinoises et que l'armée se préparait à l'abattre. Washington dément pour sa part ces survols de la Chine.