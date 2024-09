À la veille du grand débat entre Donald Trump et Kamala Harris, quels sont les enjeux ?

Le grand soir, c'est mardi aux États-Unis avec le premier grand débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Ils ne se sont jamais vus en vrai, jamais salués, n'ont jamais échangé un mot. Ce sera donc une première rencontre et sans doute la dernière. 90 minutes de débat télévisé à Philadelphie.

Les deux candidats à l'élection présidentielle sont au coude à coude dans les sondages. Et si chacun rassemble des foules enthousiastes dans ses meetings. L'exercice, cette fois, sera complètement différent et il pourrait changer le cours de la campagne, car il ne s'agit plus de prêcher les convertis, mais de convaincre les indécis.

Le débat du siècle ?

Pour Kamala Harris, qui a surgi au premier plan de l'actualité il y a moins de deux mois, ce sera la première occasion de se présenter au grand public. Elle devra expliquer son récent recentrage alors qu'un sondage publié dimanche montre qu'une majorité d'électeurs potentiels la trouvent trop à gauche. Elle devra aussi montrer en quoi son plan se démarque de la politique économique impopulaire de Joe Biden et quelles sont ses propres positions sur la politique étrangère.

Donald Trump a le problème inverse : tout le monde a déjà une opinion sur lui. Il devra surmonter un lourd bagage en démontrant qu'il est capable de maîtriser le fil de sa pensée et son comportement, tout en évitant de perdre du temps à s'apitoyer sur son sort. Les électeurs votent avant tout sur le programme qui déterminera la vie du pays pendant les quatre prochaines années. Mais cette fois-ci, deux personnalités exceptionnelles sont en jeu. Ce qui fait dire aux commentateurs que c'est l'élection la plus importante de l'histoire récente avant d'ajouter : "On dit cela à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vrai."