Présidentielle américaine : avant un débat décisif, Kamala Harris et Donald Trump se préparent… à leur manière

Le débat du siècle aux États-Unis ? Après de nombreux retournements de situation dans la campagne pour l'élection présidentielle américaine, du retrait de Joe Biden à la tentative d'assassinat de Donald Trump, l'heure est au grand débat entre Kamala Harris et son opposant républicain. Très attendus par les Américains, beaucoup pronostiquent un "moment décisif" avant l'élection du 5 novembre. Et chacun se prépare… à sa manière.

Révisions et attaques personnelles

La préparation des deux candidats donne en effet une idée de leur style respectif depuis jeudi dernier. Kamala Harris étudie une pile de dossiers préparés par ses collaborateurs. Elle passe le week-end cloîtrée dans un hôtel de Pittsburgh où elle répète avec un consultant politique qui joue le rôle de Donald Trump en l'exerçant à répondre à des attaques personnelles. Elle-même prévoit d'utiliser cette tactique, elle a étudié les discours de Donald Trump pour s'imprégner de sa psychologie.

Elle a par exemple dit sur une radio locale qu'elle avait l'intention de toucher un point sensible en le présentant comme un homme d'affaires raté et malhonnête. Donald Trump se vante, lui, de ne rien faire du tout. D'une part parce qu'il connaît les dossiers par cœur et ensuite parce qu'il se réfère à la formule du boxeur Mike Tyson : "Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne un direct en pleine figure".

Ce débat, qui intervient tard dans la campagne et qui sera sans doute unique, est crédité d'une telle importance que les chaînes d'information affichent un décompte en heures, minutes et secondes avant le grand affrontement de mardi soir.