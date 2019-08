A Hong-Kong, une nouvelle manifestation de masse pacifique se prépare

La foule a commencé, dimanche 18 août, à se masser dans un grand parc au cœur de Hong Kong afin de réaffirmer son soutien à la mobilisation pro-démocratique sans précédent dans l'ex-colonie britannique, en dépit des violences et des menaces d'intervention de Pékin. La manifestation devrait être beaucoup plus massive que celle de la veille.

L'appel à un rassemblement "rationnel et non-violent", dimanche 18 août, a été lancé par le Front civil des droits de l'Homme (FCDH), l'organisation non violente qui était à l'origine des manifestations géantes de juin et juillet auxquelles avaient pris part des centaines de milliers de personnes.

"Nous ne lâcherons rien"

"Nous espérons un nombre énorme de participants (...). Nous voulons montrer au monde entier que les Hongkongais sont pacifistes", a déclaré Bonnie Leung, une porte-parole du FCDH. "Si la tactique de Pékin et Hong Kong est de laisser notre mouvement mourir à petit feu, ils ont tort. Nous ne lâcherons rien".

"Debout pour Hong Kong! Debout pour les libertés", scandait dimanche une manifestante dans le Parc Victoria, au cœur de l'île de Hong Kong. "Libérez Hong Kong!"

Ce parc proche du quartier très commerçant de Causeway Bay est de longue date emblématique de la contestation à Hong Kong.

La région semi-autonome traverse depuis début juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes pour demander, notamment, le suffrage universel.

Mais la mobilisation a été émaillées de violences entre radicaux et forces de l'ordre, ce qui a entraîné des avertissements de plus en plus cinglants du pouvoir central chinois, qui a assimilé les manifestants à des "terroristes" et menacé d'intervenir dans le territoire.

Dix semaines après la première manifestation du 9 juin, le mouvement n'a presque rien obtenu de l'exécutif hongkongais pro-Pékin. Et cette semaine a été marquée par une mobilisation hors norme à l'aéroport qui a cependant dégénéré. La propagande chinoise a abondamment diffusé les images des dérapages à l'aéroport, dans l'espoir de décrédibiliser la mobilisation.

Des manifestants interdits de défiler dans les rues

La police a donné son feu vert au rassemblement mais a interdit aux manifestants de défiler dans la rue. Ce genre d'interdiction a presque systématiquement été ignoré ces dernières semaines, donnant lieu à des heurts avec les forces de l'ordre.

Les autorités justifient ces interdictions par les violences de plus en plus fréquentes lors des cortèges, les manifestants s'en prenant aux commissariats. Le mouvement ne plie pas, malgré l'arrestation de plus de 700 personnes en plus de deux mois de manifestations.