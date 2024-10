7-Octobre : le Hamas salue l'attaque «glorieuse» contre Israël, à la veille de l'anniversaire

Le Hamas a salué dimanche l'attaque "glorieuse" qu'il a menée le 7 octobre 2023 contre Israël, dans un message vidéo diffusé à la veille de l'anniversaire de cette attaque qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. L'attaque "glorieuse du 7 octobre a brisé les illusions que l'ennemi s'était créées, convainquant le monde et la région de sa supériorité et de ses capacités supposées", a déclaré dans ce message un membre du mouvement islamiste palestinien, Khalil al-Hayya, basé au Qatar.

Plus de 1.200 personnes tuées le 7 octobre 2023

Cette attaque sans précédent, qui a traumatisé Israël, a entraîné la mort de 1.205 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens, incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 97 sont toujours otages à Gaza, dont 33 sont considérées comme mortes.

L'offensive israélienne lancée en représailles sur Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, a causé la mort de 41.870 personnes, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, dont les données sont jugées fiables par l'ONU.

Israël responsable du blocage des négociations, selon le Hamas

Un an après cette attaque, "toute la Palestine, en particulier Gaza, et notre peuple palestinien écrivent une nouvelle histoire avec leur résistance, leur sang et leur ténacité", a ajouté Khalil al-Hayya, devenu le visage public du Hamas depuis la mort du chef du mouvement, Ismaïl Haniyeh, le 31 juillet dans un attentat à Téhéran attribué à Israël.

Khalil al-Hayya, qui a participé depuis cette date aux négociations indirectes en vue d'un cessez-le-feu menées par le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte, a réitéré la position du Hamas selon laquelle Israël est responsable du blocage des négociations. "Ce que nous avons rejeté hier, nous ne l'accepterons pas demain, et ce que l'occupation (Israël, ndlr) n'est pas parvenue à imposer par la force, elle ne l'obtiendra pas à la table des négociations", a-t-il ajouté.