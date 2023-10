Des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza vers Israël

Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël samedi matin, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de cinq jours en mai, selon des journalistes de l'AFP à Gaza. Les tirs, au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza, ont commencé avant 6h30 (3h30 GMT) et se poursuivaient près de quarante-cinq minutes plus tard.

En Israël, les sirènes d'alertes ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, mais aussi plus en profondeur dans le territoire, vers le nord et l'est, selon l'armée. Une roquette est tombée sur la ville de Yavne, au sud de Tel-Aviv, où un homme a été légèrement blessé par des éclats, selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Système de défense antiaérienne israélien

En mai, Israël avait lancé une offensive contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, déclenchant une guerre de cinq jours entre l'armée israélienne, le Jihad islamique et d'autres groupes armés de ce territoire ayant coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne.

Plus d'un millier de roquettes avaient été tirées de la bande de Gaza vers Israël, pour la plupart interceptées par le système de défense antiaérienne israélien. Israël avait de son côté multiplié les frappes aériennes sur le petit territoire. Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, était resté à l'écart de ce conflit. Ni le Jihad islamique, qui a célébré ces jours-ci son 36e anniversaire, ni le Hamas n'avaient répondu aux sollicitations de l'AFP samedi matin.