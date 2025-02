+65% en un an : pourquoi le prix des œufs explose aux États-Unis ?

En un an, le prix des œufs aux États-Unis s'est envolé, passant de moins de 3 dollars en février 2024 à 8 dollars en février 2025. Une hausse de plus de 65%, qui s'explique, entre autres, par une épidémie de grippe aviaire qui se propage depuis début 2022.

Ces derniers temps, les Etats-Unis font face à l’"eggflation". Les boîtes d'œufs sont de plus en plus chères depuis 2022, et davantage ces derniers mois. Sur une année, le prix de la douzaine d'œufs a augmenté de plus de 65%, passant de 2,52 dollars en février 2024 à 8 dollars en février 2025.

Les prix augmentent plus largement depuis le début de l’année 2022, en raison de l’épidémie de grippe aviaire qui s’est développée aux Etats-Unis. Ces derniers mois particulièrement, la propagation du virus s’est accélérée, marquant une baisse de la production d'œufs et entraînant une nouvelle augmentation des prix.

Une situation qui ne va pas s'améliorer, contrairement à la France

Avec la grippe aviaire, les éleveurs ont été contraints de tuer les poules de leurs élevages, pour éviter la propagation de la maladie. Ainsi, 14 millions de poules pondeuses ont été abattues, uniquement sur le mois de janvier 2025, selon les chiffres du département de l'Agriculture des États-Unis.

Moins d'œufs sont disponibles dans les supermarchés américains, ce qui entraîne une forte demande, d’où la hausse des prix. Certains commerçants affichent même des messages à l’attention des clients : "nous vous demandons gentiment de limiter votre achat à une douzaine d'œufs" ou encore "nous limitons nos ventes à trois boîtes par client".

Une situation qui contraste avec la France

Selon le ministère de l’Agriculture américain, cette situation ne va pas s’améliorer. Pour 2025, une nouvelle hausse est prévue, d'environ 20%.

À l’inverse, le prix des œufs en France est bien plus faible, entraînant une grande consommation dans les foyers français, avec en moyenne 224 œufs consommés par habitant en 2023, "soit 24 de plus qu’en 2013", selon le CNPO (le Comité National pour la Promotion de l’Œuf). Un chiffre au plus haut depuis 20 ans.