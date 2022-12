L'épidémie de grippe aviaire se poursuit et s'aggrave en France. En Europe, avec 50 millions de volailles abattues en un an, cette épidémie est la plus dévastatrice jamais observée sur le continent. Rien qu'en France, 16 millions de volailles ont été abattues. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, doit se rendre en Vendée jeudi "afin de présenter aux acteurs de la filière et aux élus locaux le plan d'action visant à élaborer une stratégie vaccinale dans le cadre de l'épizootie de grippe aviaire". Qu'est-ce que la grippe aviaire ?

Une maladie virale identifiée en 1997

La grippe aviaire est une maladie virale touche les oiseaux, elle est particulièrement contagieuse dans les élevages industriels de poulets, de dindes et de canards. Identifié 1997 à Hong Kong, le virus de la grippe aviaire H5N1 a provoqué pour la première fois en 2003 la mise en quarantaine et l’abattage massif de volailles infectées.

Selon un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ce sont les oiseaux sauvages, qui auraient contribué à la propagation du virus en France, en survolant la façade atlantique pour rejoindre l’Afrique. La Bretagne et les pays de la Loire, qui se trouvent sur la route de ces oiseaux migrateurs, sont les deux régions les plus touchées par le virus et ce sont aussi les principales productrices de volailles. Les autorités sanitaires restent vigilantes sur l’évolution de ce virus.