30.000 soldats déployables en 2030 : le plan de montée en puissance de l’armée de terre française

Mercredi 5 mars, le président Emmanuel Macron s'est exprimé sur la guerre en Ukraine et la nécessité d'un réarmement européen, arguant que "la Russie est devenue une menace pour la France." Un nouvel objectif militaire français a donc vu le jour dans la lignée de la défense européenne, avec 30.000 soldats déployables en 2030.

L’armée de terre n’a pas attendu les mots du chef de l’État avant-hier pour s’aguerrir : depuis trois ans, elle a amorcé une transformation stratégique. L’enjeu pour les militaires français est aujourd’hui d’être les plus crédibles pour prendre le lead européen en matière de défense.

10.000 véhicules attendus pour 2030

Le plan de montée en puissance de l’armée de terre est de pouvoir déployer dans cinq ans un corps d’armée, soit environ 30.000 hommes.

Dès cette année, l’armée de terre doit être en mesure de projeter en moins de dix jours une brigade inter-armée (BIA), soit entre 3.000 et 5.000 hommes, selon la nature de cette brigade : infanterie, cavalerie ou génie… Une deuxième BIA doit pouvoir être envoyée en 30 jours.

Changement de modèle

En 2027, l’équivalent d’une division devra être sur pied en moins d’un mois, soit 19.000 hommes et 7.000 véhicules : quatre régiments de char, autant d’infanterie, deux à trois unités logistiques. En 2030, cette division sera relevable, c’est-à-dire remplacée par une autre.

Plus encore, l’équivalent d’un corps d’armée sera en mesure d’être déployé sur un front : 30.000 soldats, 10.000 véhicules, des brigades d’aérocombat, de soutien et de zone arrière ainsi que des éléments de renseignement et de combat dans le cyberespace.

Dès le 1er janvier prochain, la France entrera dans le vif du sujet, puisque c’est elle qui prendra l’alerte OTAN pendant un an et qui commandera la "force de réaction alliée" en cas de crise majeure. Ce nouveau modèle de force prévoit de déployer 100.000 soldats issus des États membres de l’alliance en dix jours. 300.000 en 30 jours, et jusqu’à un demi-million en l’espace de six mois.