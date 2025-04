Plus de 110 ans après le naufrage du Titanic, une quarantaine d’objets des passagers du paquebot trouvés sont exposés à la Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis 1987, ce sont au total 5.500 objets qui ont été prélevés à bord du mythique Titanic.

Une trouvaille attrayante. Alors qu’il y a 40 ans l'épave était découverte par 3.800 mètres de fond, c'est aujourd’hui près de 42 objets ramenés à la surface qui sont exposés pour la première fois en France, à La Cité de la Mer à Cherbourg.

“La vaisselle est remarquablement conservée”

Pêle-mêle, un coquetier en porcelaine, une carafe à liqueur, une pipe à bois, une brosse à chaussures en poils de sanglier... Tout ces objets une histoire commune : celle du Titanic. Au total, 5.500 objets ont été prélevés du mythique bateau entre 1987 et 2004.

De précieux objets d'abord plongés dans des bacs d'eau douce, et désormais exposés à l'air libre. “Parfois, je suis étonné, notamment pour la vaisselle qui est remarquablement conservée. Nous avons un service de table, on a l'impression qu'on l'a acheté la veille. Nous avons aussi cette photo, on peut encore voir son visage. On l'a retrouvée dans la valise de Marianne. Cette femme aurait dû prendre le navire, le Majestic, mais à cause d'une grève, elle a pris le Titanic. Résultat, elle a eu un destin tragique et très cruel”, raconte Jeffrey Taylor de la société américaine RMS Titanic.

Le naufrage a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le 10 avril, le navire était à Cherbourg, ce qui rajoute de l'émotion à l'exposition, en ce moment disponible à La Cité de la Mer.