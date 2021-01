Postulez à un job de rêve pour deux personnes sur une île en Irlande !

De l'herbe verte et grasse balayée par les embruns, la mer à perte de vue et le silence... Vous installez sur une île déserte au large de l’Irlande, ça vous dit ? Car les candidatures sont ouvertes jusqu'à ce vendredi soir pour devenir gardien de Great Blasket Island, une île irlandaise isolée. Le job idéal à l’abri du coronavirus au milieu de la nature, mais loin du grand luxe...

"Un lieu unique"

C'est un petit coin de paradis, assure Billy O'Connor, le propriétaire des cinq chalets de l'île. "L'île elle-même est magnifique; on a un sentiment de liberté incroyable au milieu de tant de vie sauvage. Il y a plus de 2000 phoques, des lapins, des ânes et tellement d'oiseaux... Et puis il y a aussi les ruines d'un vieux village, c'est vraiment un lieu unique, extraordinaire."

Pas d'eau chaude ni d'électricité

Billy voudrait embaucher un couple ou deux amis pour entretenir les petites maisons en attendant le retour des touristes. Et autre avantage : adieu le masque ! "On oublie complètement le virus sur l'île", affirme le propriétaire, " mais dernier détail à régler : il n'y a ni eau chaude ni électricité... Déconnexion et dépaysement garanti !