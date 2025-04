Nice : un requin aperçu dans les eaux du port, il s'agissait en réalité d'un gros poisson d'avril

Des Niçois ont aperçu un aileron de requin assez imposant dans les eaux du port de Nice ce lundi. Mais à la veille du 1er avril, il s'agissait en réalité d'un faux réalisé par un artiste connu pour de précédents poissons d'avril dans cette ville. Pas de panique donc pour les habitants des environs...

Un requin dans le port de Nice : cette scène à peine croyable est le résultat d'un gros poisson d'avril initié par un expert en la matière, l'artiste Jean-Pierre Speidel, relate Nice-Matin. Lundi, des habitants ont aperçu un aileron de taille assez imposante dans les eaux du port, et certains internautes n'ont pas manqué de le relayer sur les réseaux sociaux.

Le mystère du squale énorme aperçu lundi 31 mars dans les eaux du port de Nice est levé: il s’agissait d’un canular signé Jean-Pierre Speidel, avec la complicité des commerçants du Vieux-Nice et des autorités locales.

👉 https://t.co/gblhkPzKg6 pic.twitter.com/S9nntOyYnL — Nice-Matin (@Nice_Matin) April 1, 2025

Un précédent poisson d'avril en 2024

L'artiste s'était déjà fait remarquer l'an passé, en ayant fait atterrir une météorite à deux pas de l'inscription #ILoveNice le jour du 1er avril, rappellent nos confrères.

Une météorite s’est écrasée sur le quai Rauba-Capeù: le ministère de l’Intérieur envoie une équipe en urgence à Nice

➡️ https://t.co/R2SG0SOldu pic.twitter.com/DjukqvG4H7 — Nice-Matin (@Nice_Matin) April 1, 2024

Petite subtilité : ce squale de fortune, d'une longueur d'environ 2,50m, a navigué dans les eaux portuaires pendant un quart d'heure uniquement ce lundi 31 mars en fin de matinée, raconte Nice-Matin dans un autre article à prendre au second degré, et non en ce 1er avril. Une blague qui tombe finalement... à l'eau.