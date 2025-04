Origines, symbole et manière de le célébrer... Tout savoir sur les «poissons d'avril»

C'est une journée très attendue chaque année des adeptes des bonnes blagues. Les "poissons d'avril" seront de retour ce mardi dans le dos de vos amis, vos collègues ou, pour les plus courageux, de vos patrons. Mais quelles sont les origines des blagues du 1er avril ? Europe 1 fait le point.

La journée de rêve pour les amateurs de blagues. Le 1er avril, c'est ce mardi et chaque année, à cette même date, réapparaissent dans notre dos des poissons scotchés, des canulars de la part de nos proches, voire dans les médias.

Mais quelles sont les origines des blagues du 1er avril ?

Cette tradition de faire des farces le 1er avril remonterait au 16e siècle, en France. En 1564, le roi Charles IX décide, par l'édit de Roussillon, d'abandonner le calendrier julien au profit du calendrier grégorien. Le premier jour de l'année passe donc du 25 mars, jour chrétien de l'Annonciation, au 1er janvier.

Or, il était de coutume de faire des cadeaux pour célébrer la nouvelle année dans la semaine qui suivait le 25 mars, donc jusqu'au 1er avril. Des présents qui seront maintenus dans le temps, mais qui deviendront des faux cadeaux pour devenir des blagues et des canulars. Selon Euronews, ces farces étaient faites à ceux qui oubliaient de changer la date du Nouvel An.

Une autre hypothèse veut que cette tradition des blagues remonterait à l'Antiquité. Les Grecs célébraient Momos, le dieu du rire, quand les Romains célébraient le dieu Hilaria, à partir du 25 mars et pour une durée d'une semaine, par un carnaval durant lequel la parole était libre, tout comme la satire.

Pourquoi la figure du poisson est-elle utilisée ?

Les origines du poisson pour cette célébration est encore floue aujourd'hui mais plusieurs hypothèses existent. Tout d'abord, le poisson correspondrait au Carême. Cette fête dans le christianisme, symbole de jeûne, qui se termine autour du 1er avril, où la viande ne doit plus être consommée au profit du poisson.

D'autres pensent que le "poisson d'avril" fait référence au dernier signe du zodiaque qui marque la sortie de l'hiver. Enfin, une autre hypothèse, cela aurait un lien avec la pêche. La saison de la pêche commençait au début du mois d'avril et les poissons étant trop peu nombreux, ils étaient plus difficiles à attraper. On offrait donc des faux poissons à ceux qui n'ont rien attrapé.

Comment est célébré le 1er avril dans le monde ?

Chaque pays a sa manière de fêter le 1er avril. Bien sûr, les plaisanteries sont de mises dans la majorité des pays, mais chacun à sa manière. En France, en Belgique et en Italie, il existe bien cette tradition de coller un faux poisson dans le dos des gens sans qu'ils ne s'en doutent avant de crier "Poisson d'avril !".

Dans les pays anglophones, le 1er avril est appelé "April Fool's Day", que l'on peut traduire par "le jour de la duperie". En Angleterre, on peut faire des blagues ou des canulars, mais seulement le matin. C'est également le cas aux Pays-Bas, car en faire l'après-midi porterait malheur. Alors qu'en Écosse, cela dure deux jours. Chez les Écossais, le but est de partir à la "poursuite de l'idiot", traduction de "Hunt the gowk day".

Dans la péninsule ibérique, les choses sont un peu différentes. Au Portugal, cette journée est appelée le "Dia das Mentiras", le jour des mensonges en français. La tradition veut donc de réussir à faire croire à quelqu'un un mensonge. En Espagne, le jour où il est permis de faire des blagues n'est pas le 1er avril, mais le 28 décembre lors du "Dia de los Santos Inocentes", le "jour des Saints innocents".