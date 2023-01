«J'ai eu le coeur brisé», un couple britannique passe à côté de 205 millions d'euros

Ils ont touché du doigt le rêve d'une nouvelle vie avant de voir leurs espoirs anéantis. Lors d'un tirage réalisé voici près de deux ans, et qu'aucun média n'avait relayé à l'époque, un jeune couple anglais a bien cru décrocher un lot exceptionnel à l'Euromillions qui s'élevait à 205 millions d'euros. Un beau jour, Rachel, 19 ans, et Liam, son compagnon de 21 ans, reçoivent un SMS de Camelot, l'opérateur gestionnaire de la loterie européenne en Grande-Bretagne, les informant d'un gain colossal... dont ils ne verront jamais la couleur. La faute à une étourderie qui doit encore les hanter.

Auprès du journal The Sun, Rachel explique avoir souscrit un abonnement qui lui permettait d'acheter, de façon automatisée, un billet Euromillions chaque semaine en jouant les mêmes numéros. Pour se procurer ces différents tickets, la jeune femme devait tout de même verser régulièrement de l'argent sur son compte Euromillions. Or, au moment du tirage gagnant, le couple ne disposait pas des fonds nécessaires pour valider l'achat du billet sur le compte en question.

La douche froide

Avant de déchanter, Rachel s'était rendue sur l'application dédiée où une notification lui confirmait pourtant bel et bien la victoire. "Sur l'application, cela donnait vraiment l'impression que nous avions gagné car cela apparaissait en orange avec une inscription 'match gagnant'", raconte Liam toujours auprès du Sun.

Rachel décide alors d'appeler ses proches pour leur annoncer l'incroyable nouvelle avant de contacter l'opérateur pour se signaler et obtenir ainsi la somme due. Et là, patatras. Au bout du fil, le conseiller téléphonique leur apprend la triste bévue qui fera l'effet d'une douche glacée. "J'ai appelé le numéro et ils m'ont dit 'oui, vous avez les bons numéros, mais vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet, donc il n'a pas abouti'", se souvient Rachel.

"J'imaginais déjà la maison de nos rêves"

Une désillusion d'autant plus forte que les deux tourtereaux n'avaient pas manqué de se projeter. "J'ai eu le cœur brisé quand nous avons entendu l'homme au téléphone dire que nous n'avions pas acheté le billet. J'imaginais déjà la maison de nos rêves et la voiture de nos rêves, je pense que je m'emballais un peu pour être honnête", reconnaît Liam.

Deux ans plus tard, le couple continue à jouer régulièrement, en dépit de cette bien triste mésaventure. "Nous n'allons absolument pas continuer à utiliser ces chiffres maintenant, je les ai déjà modifiés", précise toutefois Rachel. Contacté par le Mirror, un porte-parole de Camelot, ayant eu vent de l'histoire, leur a souhaité "la meilleure des chances pour le prochain tirage".