Euromillions : ce que l'on sait de la jeune Polynésienne qui a gagné 220 millions d'euros

220 millions d'euros ou 26 milliards de francs Pacifique. C'est la somme extraordinaire qu'a gagnée une jeune femme sur l'île de Tahiti, soit le plus gros gain de l'histoire de l'Euromillions. La jeune gagnante d'une trentaine d'années souhaite rester anonyme, mais on en sait un peu plus sur son profil.

"Je vais continuer à me promener en nu-pieds"

Quand elle a appris qu'elle était la grande gagnante, elle a caché le ticket sous son lit, dans ses vêtements, de peur qu'on le lui vole. Déjà petite, elle voyait souvent son grand-père jouer. C'est ce que raconte Isabelle Cesari, responsable du service relations gagnants au micro de notre partenaire Radio 1. "C'est exceptionnel. C'est la première fois de sa vie qu'elle jouait et elle a gagné. Elle m'a dit que la première personne à qui elle avait pensé était son papi", explique-t-elle. "C'est quelqu'un de très spontanée, qui a beaucoup de valeurs très fortes, très ancrées et qui est bien entourée. Quand on gagne une somme comme ça, ça implique des choses très intimes comme le rapport au bonheur ou à la chance", poursuit-elle.

L'équivalent du PIB des Iles Marshall en poche

Aujourd'hui la jeune femme se retrouve donc avec l'équivalent du PIB des Iles Marshall en poche, ou encore le même montant que les aides de l'État pour les entreprises de Polynésie pendant la crise du Covid-19. Mais elle ne veut pas changer pour autant. "Je vais rester simple, je vais continuer à me promener en nu-pieds", assure-t-elle.

Avec cet argent, elle a notamment prévu de voyager avec sa famille ou encore d'investir dans l'immobilier. Et de pourquoi pas s'acheter un pied-à-terre sur chaque continent, monter une entreprise ou soutenir des actions solidaires pour les enfants.