EuroMillions : le jackpot de 160 millions d'euros remporté... par un Français !

Près de 160 millions d'euros. C'est la somme qu'a remportée un joueur du Pas-de-Calais ce vendredi soir. Pour y arriver, le grand gagnant a coché toutes les bonnes cases sur sa grille. La combinaison gagnante était : le 2, le 11, le 37, le 45, le 47 et les numéros complémentaires étaient le 2 et le 3. Cette somme devient le septième plus gros gain de l'histoire de la Française des Jeux, loin derrière les 220 millions d'euros remportés par une Polynésienne en octobre 2001.

L'identité du joueur pas encore révélée

Pour le moment, le grand public ne connaît que le département ou le ticket a été rempli : Le Pas-de-Calais. Ce qu'on devrait savoir prochainement, c'est dans quel établissement le jeux a été rempli. "Pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Je sais que cela a été gagné, mais si ça devait être dans mon établissement, je ne le serai que trois ou quatre jours après", explique le patron du "flash-bar" à Hénin-Beaumont, Jules.

L'identité du gagnant ou de la gagnante n'a pas été dévoilée. Et pour cause, la plupart préfèrent rester anonymes. La Française des Jeux (FDJ) ne sait même pas encore si l'heureux élu s'est manifesté auprès de ses services. Si ce n'est pas le cas, il a désormais 60 jours pour réclamer ses gains.

Des gains jamais réclamés

Et si ce dernier ne les réclame pas, ses 160 millions d'euros seront répartis sur d'autres cagnottes de jeu. Une pratique courante pour la Françaises des Jeux qui récupère chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros non réclamés dans le cas d'un jackpot. L'État ne perçoit rien de ces sommes.

En revanche, si cette somme était issue d'un gain secondaire, alors la plus grande partie aurait été injectée au budget général de l'Etat. L'an dernier, c'est tout de même 150 millions d'euros de gains non réclamés qui ont été perçus par les finances publiques.