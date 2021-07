Dans les Pyrénées-Orientales, le village de Passa se dote d'une rue Joan Baez

Déambuler dans la rue Joan Baez, ce sera désormais possible ! Le village de Passa, près de Perpignan, s'est offert une nouvelle rue au nom de l'icône américaine de la folk. Elle s'était produite en juillet 2019 à Perpignan lors de sa tournée d'adieu. La commune a sauté sur l'occasion pour justifier cet hommage.

"On a posé la question à Joan Baez, qui nous avait dit : 'Pourquoi pas ? C'est sympa !' Son manager nous a demandé ce que l'on voulait en échange. Rien ! c'est une reconnaissance de son travail d'artiste", rapporte auprès d’Europe 1 Patrick Bellegarde, le maire du village de 1.200 âmes qui possède déjà une avenue Jimmy Hendrix.

"Elle a des positions politiques qui ne me sont pas indifférentes"

"Au pied de la montagne sacrée du Pays catalan, quand on est dans une rue Joan Baez avec du soleil, c'est magnifique", sourit l’édile, qui ne cache pas son admiration pour l’interprète de We Shall Overcome. "C'est quelqu'un qui m'a accompagné dans mes écoutes, dans ma découverte de la musique. J'ai eu la chance d'avoir avec moi une équipe municipale qui partage ça."

"En plus, elle a des positions politiques qui ne me sont pas indifférentes", ajoute encore Patrick Bellegarde, qui cite Here's To You comme l’un de ses morceaux favoris.