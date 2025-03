Saint-Étienne : retour de l’éclairage la nuit et stationnement gratuit pour sauver les commerçants

À Saint-Etienne pour faire face à la désaffection des commerces du centre-ville, la mairie a décidé de prendre des mesures radicales. Les places de parking seront gratuites en surface tous les week-ends et l'éclairage urbain, qui était jusque-là coupé à partir de minuit, sera rétabli toute la nuit. Des annonces bien accueillies par les commerçants.

Voilà de longs mois que les mauvaises nouvelles s'accumulaient pour les commerçants du centre-ville de Saint-Étienne. Des ventes en chute libre, des clients plus rares et des grandes enseignes du prêt-à-porter qui ferment leurs portes ou quittent la ville.

Il y avait urgence à agir en matière d'éclairage et de stationnement, explique Pascale Lacour, adjointe au commerce de la ville. "Depuis un an et demi, on avait tout éteint. On a eu de fortes demandes pour rallumer. Donc, on rallume toutes les nuits. Et en matière de stationnement, les 8.000 places de parking en surface seront désormais gratuites du vendredi midi au dimanche soir. L'objectif, c'est d'attirer beaucoup plus de monde en centre-ville. Parce qu'on ne peut pas laisser tomber le petit commerce", affirme l'élue.

Les commerçants satisfaits de cette annonce

Des mesures qui vont dans le bon sens, estime Laurent Pelletier, représentant des commerçants, propriétaire d'un bar et d'une discothèque. "À 23h45, notre clientèle féminine partait parce que le temps de récupérer leurs voitures dans le parking à côté et de partir chez elles, elles arrivaient, c'était tout noir. Elles avaient peur. Maintenant, ça va être différent. Les élus nous ont écoutés. Ils ont compris que les commerçants avaient besoin de tout ça, que les clients avaient besoin de ça aussi. Maintenant avec la lumière, le parking et la sécurité, il n'y a plus d'excuse pour que les gens ne reviennent pas dans le centre de Saint-Étienne".

Expérimentées jusqu'en juillet, ces mesures seront observées dans beaucoup d'autres agglomérations, confrontées elles-aussi à la désaffection de leurs centres-villes.