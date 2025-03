«C'est une bonne chose» : à Calais, la municipalité va rendre le stationnement gratuit en centre-ville

La municipalité de Calais a décidé de rendre gratuit le stationnement en centre-ville à partir du mois de juin, avec comme objectif de redynamiser le centre-ville. Les habitants et la plupart des commerçants saluent cette initiative, mais certains restent plutôt sceptiques.

Pour soutenir le petit commerce, la municipalité de Calais va rendre gratuit le stationnement en centre-ville. Alors que beaucoup de villes font la chasse aux voitures avec la zone à trafic limité, ou en augmentant le prix du parking, certaines choisissent d’instaurer un stationnement gratuit. À Calais, pour redynamiser le centre-ville, se garer va devenir gratuit au mois de juin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette initiative de la part de la municipalité de Calais est saluée par Xavier, un habitant. "C’est une bonne chose, c’est bien. Ça va attirer et faire revenir les gens peut-être plus en centre-ville. Lorsqu’on va faire le marché pas très loin d’ici, c’est vrai que payer ce n'est pas marrant", explique-t-il.

Une mesure qui réjouit la plupart des commerçants

Aujourd’hui, beaucoup profitent de la demi-heure gratuite. Mais cette solution reste néanmoins insuffisante pour faire toutes ses courses : "On doit se dépêcher pour rentrer à la voiture sinon ils passent à pied et on a vite une amende", déplore une riveraine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À la place des horodateurs, des disques bleus sont distribués à la population pour éviter les stationnements trop longs.



Pour la plupart des commerçants, se garer gratuitement en centre-ville peut être une solution. "Je pense que quand ça sera gratuit, il y aura beaucoup plus de touristes. Ça fera augmenter le chiffre d'affaires pour à peu près tous les commerces", se réjouit Abigaël, commerçante.

À l'inverse, certains patrons de boutiques restent sceptiques quant à cette mesure. Selon eux, il est difficile de changer les habitudes et de faire revenir une clientèle qui privilégie les centres-commerciaux environnants.