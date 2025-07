Gironde : à Libourne, un nouveau régiment de la Sécurité civile s'installe pour lutter contre les mégafeux

Installé à Libourne, un nouveau régiment militaire de la Sécurité civile renforce la lutte contre les incendies dans le sud-ouest. Doté de moyens conséquents, il pourra intervenir plus vite et projeter du retardant au sol, une arme précieuse contre les feux qui se multiplient dans cette partie de l'Hexagone.



Ils sont 200 et, à long-terme, ils seront plus de 600. Des militaires, spécialistes des catastrophes naturelles, désormais installés dans une nouvelle caserne à Libourne (Gironde). L'objectif est le suivant : renforcer la lutte contre les incendies majeurs dans la région, et en particulier dans le massif forestier des Landes de Gascogne.

Ce nouveau régiment de la Sécurité civile dispose d'équipements que n’ont pas les pompiers départementaux. Notamment des camions capables de projeter du retardant, ce liquide rouge que l’on voit habituellement largué par avion.

"C’est une poudre rouge. Nous, on peut l’utiliser avec nos camions, via un canon situé juste derrière la cabine. Quand on sait qu’un feu va arriver dans 30 minutes, une heure, on peut poser une barrière au sol. Le feu est alors ralenti, voire stoppé si la végétation est basse", explique, à Europe 1, le lieutenant-colonel Audric, chef du bureau opération et instruction au sein du régiment.

Un atout stratégique

Pour les autorités locales, cette implantation est un atout stratégique. "En termes de délais de route et de mobilisation, on pourra les avoir beaucoup plus rapidement. Ils sont autonomes, avec leur propre rythme de relève. Ce sont de vrais renforts extérieurs", souligne Marc Vermeulen, patron des pompiers de la Gironde. Ce nouveau régiment est le quatrième de ce type en France. Il illustre la volonté de l’État de muscler la réponse face à des feux toujours plus violents.