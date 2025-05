Cyril Hanouna - Vidéo virale d'Emmanuel et Brigitte Macron «On nous prend encore pour des jambons», s'agace Gauthier Le Bret

Emmanuel Macron est arrivé dimanche soir à Hanoï, au Vietnam, et malheureusement pour le couple présidentiel, des images tournées sur le tarmac par l'agence américaine Associated Press montrent Emmanuel Macron se faire bousculer avec sa compagne. Le chef de l'État a démenti tout conflit, mais Gauthier Le Bret s'agace de la justification de l'Élysée.

"Chamaillerie" ou coup au visage ? Emmanuel Macron a été contraint lundi de démentir toute "scène de ménage" avec son épouse après la diffusion d'une vidéo tournée à l'aéroport d'Hanoï et devenue virale, accusant en retour "les Russes" et "les extrêmes" de faire feu de tout bois pour l'attaquer.

Les images, où l'on voit Emmanuel Macron légèrement bousculé par son épouse, ont circulé rapidement durant la nuit du lundi au mardi 26 mai, notamment sur plusieurs comptes habituellement hostiles à Emmanuel Macron, avec nombre de commentaires sur de présumées tensions dans le couple. Mais en fin de journée à Hanoï, Emmanuel Macron a répondu lui-même aux questions des journalistes, pour justifier les images et contre-attaquer les "maboules" et les "fadas".

"L'erreur pour eux, c'est d'avoir fait ça devant les caméras, dans l'avion présidentiel, en sachant très bien que la porte était en train de s'ouvrir. On nous prend encore pour des jambons en nous disant que c'est la faute des Russes et de l'intelligence artificielle alors que ces images ont été filmées", a déclaré Gauthier Le Bret, chroniqueur régulier de l'émission On marche sur la tête.