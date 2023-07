Yvelines : ce que l'on sait du conducteur responsable de l'accident de bus

Que s'est-il passé dans les Yvelines ce vendredi matin ? Sur une départementale, un bus de substitution de la SNCF a terminé dans le fossé après avoir évité une voiture qui arrivait à contre-sens. Le véhicule en question a terminé sa course dans un arbre. Bilan de l'accident : deux morts et une trentaine de blessés. En début de soirée, la procureure de la République de Versailles a tenu une conférence de presse et a donné plus de détails sur le profil du chauffeur.

2,04 grammes d'alcool

Le conducteur en question est âgé de 21 ans et avait ses douze points de permis. Son véhicule, une Renault Clio, était en règle mais l'homme était dans un état d'ivresse manifeste, détaille Maryvonne Caillibotte, procureure de Versailles. "La prise de sang qui a été effectuée immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,04 grammes. Il avait été en revanche déclaré négatif aux testes concernant les stupéfiants", souligne-t-elle pendant la conférence.

Le conducteur est actuellement en garde à vue à l'hôpital à cause de son état de santé car il est lui-même blessé. Il s'est fait opérer cet après-midi d'une fracture du bras et n'a pas encore été auditionné. Une enquête ouverte pour homicides et blessures involontaires et la présence d'alcool est retenue comme circonstance aggravante. Le conducteur encourt jusqu'à sept ans de prison.