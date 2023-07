Yvelines: deux morts dans un accident de bus et une voiture roulant à contresens

L'accident d'un bus, qui évitait une voiture roulant à contresens, a fait deux morts parmi les passagers et plusieurs blessés, vendredi matin à Mantes-la-Ville dans les Yvelines, où le véhicule assurait un trajet pour la SNCF, a appris l'AFP de source policière. Toujours selon cette source, deux passagers de ce bus de substitution SNCF sont morts et quatre sont déclarés "en urgence absolue" après qu'une voiture, roulant à contresens sur la D113 entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville, a forcé le bus à faire un écart qui l'a conduit dans le fossé.

Contacté, le groupe SNCF a confirmé avoir "appris avec beaucoup d'émotion" l'existence d'un accident routier impliquant "un bus [...] de substitution ferroviaire entre Epône et Mantes-la-Jolie". "Nos équipes se mobilisent sur place pour assurer la prise en charge des voyageurs aux côtés des services de secours", a ajouté le groupe, sans donner davantage de précisions quant au bilan ou aux circonstances de l'accident.

"Les secours se sont rapidement rendus sur place. 93 sapeurs-pompiers, 7 équipes médicales (5 SMUR et 2 équipes sapeurs-pompiers) et 20 véhicules de secours ont été déployés sur place. L’intervention d’un hélicoptère du SAMU et d’un hélicoptère de la sécurité civile est en cours pour permettre l’évacuation des blessés en urgence absolue", a précisé la préfecture des Yvelines dans un communiqué.

accident de la voie publique sur la RD113 entre un bus et un véhicule léger. Intervention en cours.

