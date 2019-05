Week-end de l’Ascension : les prévisions de trafic

Les plus chanceux seront en week-end dès ce soir avec le jeudi de l’Ascension férié. Mais la circulation s’annonce difficile sur les routes de France, notamment entre les grandes agglomérations et les zones côtières les plus proches, selon les prévisions de Bison Futé. Ainsi, au niveau national, les journées de mercredi et de jeudi sont classées rouge dans le sens des départs, et celle de dimanche également dans le sens des retours.

Les prévisions de trafic

Mercredi : rouge dans le sens des départs. Dans le détail, mercredi, en Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée et dans l’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales rocades convergents vers les autoroutes A6 et A10, jusque tard dans la soirée.

Jeudi : rouge dans le sens des départs. Jeudi, toujours dans le sens des départs, en Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 et sur l’autoroute A13, dès le début de la matinée et jusqu’en milieu d'après-midi.

Dimanche : rouge dans le sens des retours. Pour ce qui est des retours dimanche, des difficultés risquent d’être plus importantes dans le grand Ouest, en Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, ainsi qu’en région Centre-Val-de-Loire en direction de Paris. En Île-de-France, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13, dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée. Les temps de passages aux barrières de péage devraient être relativement importants.

Prévisions #BisonFuté pour le Pont de l’#Ascension : circulation classée rouge mercredi, jeudi et dimanche, prudence ! ➡ https://t.co/zJriQfn7x5pic.twitter.com/dm8R8tnrqZ — Sécurité routière (@RoutePlusSure) 28 mai 2019

Les conseils de circulation

Dans le sens des départs

Mercredi 29 mai : évitez de quitter les grandes métropoles entre 15h et 21h, et l’Île-de-France à partir de 12h ; évitez de circuler sur les grands axes en direction des régions côtières entre 15h et 20h, l’autoroute A9 jusqu’à 21h et l’autoroute A7 jusqu’à 23h ; l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) risque d’être saturé entre 16h et 18h.

Jeudi 30 mai : évitez de quitter les grandes métropoles entre 9h et 12h ; quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ; évitez de circuler sur l’autoroute A7 entre 12h et 16h.

Dans le sens des retours

Dimanche 2 juin : la période la plus critique en direction des grandes métropoles se situe entre 12h et 21h. Privilégiez un départ tôt dans la matinée ou en fin de soirée ; évitez de circuler sur les autoroutes A10 entre Bordeaux et Poitiers, A7 entre Orange et Lyon, A9 de Narbonne vers l’Espagne, A61 entre Narbonne et Toulouse de 11h à 14h; évitez de circuler sur l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 15h à 17h.