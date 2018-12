Jours fériés, ponts : ce que nous réserve l'année 2019

Alors qu’une nouvelle année se profile, il est déjà temps de jeter un coup d’œil au calendrier. Et en cette année 2019, les jours fériés tombent plutôt bien ! Outre le dimanche 14 juillet, ils auront lieu les lundis, vendredis, ou en milieu de semaine… Laissant envisager le luxe de s’offrir des week-ends de trois jours, voire de grands ponts.

Voici la liste des 11 jours fériés en 2019 : Mardi 1 janvier : Jour de l'An

Lundi 22 avril : Lundi de Pâques

Mercredi 1er mai : Fête du Travail

Mercredi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945

Jeudi 30 mai : Ascension

Lundi 10 juin : Lundi de Pentecôte

Dimanche 14 juillet : Fête nationale

Jeudi 15 août : Assomption

Vendredi 1er novembre : Toussaint

Lundi 11 novembre : Armistice de 1918

Mercredi 25 décembre : Noël

Quatre week-ends de trois jours possibles. Ainsi, les 20-21-22 avril, 8-9-10 juin, 1er-2-3 novembre et 9-10-11 novembre offrent la possibilité de prendre un week-end de trois jours, puisque le jour férié tombe un vendredi ou un lundi.

Faire un (grand) pont ! L’Ascension et l’Assomption, qui tombent toutes deux un jeudi, permettent quant à elles d’envisager de faire le pont le vendredi. Enfin, les mercredis 1er et 8 mai 2019 nous font espérer un grand week-end de cinq jours au beau milieu du printemps ! Mais, si les jours fériés sont définis en France par le Code du travail, le jour de la Fête du travail (le 1er-Mai) est théoriquement le seul à être obligatoirement chômé et payé.