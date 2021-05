Val-de-Marne : une marche "jaune" en mémoire de Marjorie, tuée par un adolescent de 14 ans

Vendredi dernier à Ivry-sur-Seine, Marjorie, 17 ans, est morte poignardée par un adolescent de 14 ans. Un choc pour les habitants de cette commune de banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. La famille a décidé d'organiser, samedi, une marche pour lui rendre hommage. Le cortège partira à 15 h, et le maire communiste Philippe Bouyssou, contacté par Europe 1, sera présent pour témoigner de sa solidarité et se recueillir aux côtés de la famille.

Une "marche jaune" pour "faire reculer la violence entre les jeunes"

"C'est un choc ressenti par cette famille, mais au delà, par toute la population de la ville et au-delà des frontières communales", affirme l'édile au micro d'Europe 1, évoquant un choc extrêmement puissant et extrêmement violent.

"Je témoigne de l'énorme dignité et l'énorme courage dont a fait preuve la maman, la famille tout entière, les soeurs, le frère", poursuit-il, estimant que le message de cette "marche jaune", la couleur préférée de Marjorie, sera "de faire reculer la violence entre les jeunes", alors que d'autres communes ont été dernièrement endeuillées ou traversées par des phénomènes de violences entre jeunes.

"On est tous effondrés par ces phénomènes"

"Il y a un soutien, une solidarité qui s'opèrent et on est tous effondrés par ces phénomènes", ajoute le maire d'Ivry-sur-Seine. "Et on a tous envie de chercher les meilleurs chemins pour pouvoir agir et les faire reculer."

L'adolescent de 14 ans, suspecté d'avoir poignardé mortellement Marjorie, a été mis en examen dimanche dernier pour "meurtre", a indiqué son avocat Adrien Gabeaud. Interpellé au domicile de sa mère à Massy, dans l'Essonne, vendredi soir, le jeune homme a été placé dimanche soir en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.