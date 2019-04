Un détenu s'évade à Troyes lors d'une sortie sportive encadrée

Un détenu en fin de peine s'est évadé jeudi de la maison d'arrêt de Troyes lors d'une sortie sportive encadrée, mais l'homme n'est pas considéré comme dangereux, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Troyes.

Il s'entraînait pour un marathon

"Une enquête a été ouverte", après l'évasion de ce détenu "qui participait à un entraînement sportif à l'extérieur de la prison", en vue de participer à un marathon du patrimoine prévu le 8 juin, a indiqué le procureur de Troyes Olivier Caracotch, confirmant une information de L'Est éclair. "Depuis quelques années, la maison d'arrêt de Troyes fait participer plusieurs détenus en fin de peine au marathon du patrimoine", un circuit sportif et touristique en petites foulées, s'arrêtant régulièrement pour une quinzaine de visites culturelles, a-t-il expliqué.

Un récidiviste de l'évasion

"Avant l'édition, les détenus qui participent ont des permissions de sortie" encadrées par des surveillants "pour aller s'entraîner, et c'est à l'occasion de l'une de ces permissions que le détenu, disant avoir une envie pressante, s'est écarté du groupe et a pris la fuite", a poursuivi le procureur. L'homme "était en fin de peine et devait normalement être libéré en octobre". Il s'était déjà évadé une première fois "dans des circonstances comparables" et à quelques mois de sa libération en 2015, alors qu'il était détenu dans une autre prison, a précisé Olivier Caracotch. Mais ce détenu "n'est pas une personne signalée comme étant dangereuse ou appartenant au banditisme, il s'agit plutôt de délinquance quotidienne et régulière", a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.