Un appel à témoins lancé après la disparition lundi de deux lycéennes dans la région de Lyon

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

La police a lancé jeudi un appel à témoins alors que deux jeunes lycéennes de la région lyonnaise ont disparu depuis lundi. Laure et Carla, âgées de 16 ans et scolarisées au lycée La Favorite, à Sainte-Foy-Lès-Lyon, se sont littéralement volatilisées. Lundi matin, elles étaient en cours normalement, et ont même pris leurs repas à la cantine. Un professeur a signalé leur absence à 15 heures. Depuis, les deux adolescentes n'ont plus donné signe de vie, et leurs téléphones sont toujours sur messagerie.

"On ne dort plus la nuit". Isabelle, la maman de Carla, ne croit pas à la thèse de la fugue : "je suis très surprise, ça ne correspond pas au profil de Carla, qui est à l'aise dans sa classe", a-t-elle confié à Europe 1. "J'ai peur qu'elle fasse une mauvaise rencontre, qu'elle tombe sur quelqu'un de malsain. Je n'ai qu'un espoir c'est retrouvé ma fille, saine et sauve bien sûr, en bonne santé. C'est une inquiétude énorme, on ne dort plus la nuit, le matin, on se lève on pleure, en espérant un appel, c'est insupportable".

Jeudi, la police a donc décidé de diffuser un appel à témoins avec deux photos des jeunes filles. Carla, cheveux châtains et yeux sombres, portait un t-shirt blanc, un jean, des baskets et un blouson noir. Son ami Laure, cheveux bouclés attachés en chignon, avait une veste synthétique à rayures rouges et noires. Les adolescentes ont été aperçues lundi dans un bus, via les caméras de vidéosurveillance du réseau. Un de leur camarde de lycée a en outre affirmé les avoir croisées deux jours plus tard, mercredi donc, dans un train circulant au nord de Lyon. Une permanence téléphonique a été mise en place pour recueillir les témoignage, joignable au 04 78 78 40 40.