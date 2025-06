Disparition, enquête, rebondissements et suspects... Retour sur l'affaire Maddie McCann, introuvable depuis 18 ans

C'est une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. En 2007, la jeune Maddie McCann disparaissait dans la ville de Praia da Luz, au Portugal. Depuis, les enquêteurs poursuivent les recherches pour comprendre ce qu'il s'est passé. Des recherches reprennent ce mardi dans la station balnéaire. Europe 1 revient sur la mystérieuse disparition de Maddie McCann.

C'est une affaire qui reste pour le moment toujours sans réponse. Depuis 2007, personne ne sait ce qu'est devenue la jeune Madeleine "Maddie" McCann, trois ans au moment de sa disparition dans la station balnéaire de Praia da Luz, au Portugal. De nouvelles recherches ont débuté ce mardi sur les lieux de sa disparition. Retour sur une affaire qui n'a pas fini de livrer ses secrets.

Une disparition mystérieuse

Le jeudi 3 mai 2007, Kate et Gerry McCann, un couple de médecins écossais en vacances au Portugal, décident d'aller dîner dans un restaurant à proximité du complexe hôtelier Ocean Club dans lequel ils résident, en laissant leurs enfants, Maddie, trois ans, Sean et Amelie, deux ans, en train de dormir dans leur chambre. Ils décident de vérifier toutes les 30 minutes si les enfants dorment.

C'est à 22 heures que Kate découvre que Maddie n'est plus dans son lit, les volets et la fenêtre de la chambre sont ouverts. Elle se précipite vers le restaurant en criant que sa fille a disparu, les autorités sont prévenues. Avec des vacanciers et le personnel de l'hôtel, ils cherchent la petite fille en pensant qu'elle avait quitté sa chambre à la recherche de ses parents.

La "Guarda Nacional Republicana", la gendarmerie portugaise, arrive sur les lieux peu avant 23 heures. La police des frontières et les aéroports portugais et espagnols sont prévenus de la disparition de l'enfant et sont mis en état d'alerte. L'affaire Maddie McCann a commencé.

Maddie a-t-elle été enlevée ou est-elle morte ?

Cette affaire fait grand bruit, l'Europe entière suit l'avancée de l'enquête. Le 9 mai, Interpole émet un avis de recherche grâce auquel le continent tout entier découvre le visage de sa petite fille. Les parents lancent des appels à témoin dans les médias, un site internet est même créé.

Les enquêteurs partent sur l'hypothèse de l'enlèvement au début de l'affaire. Mais des analyses et des fouilles avec des chiens pisteurs sont effectuées dans la chambre, l'appartement et la voiture de la famille. Des traces de sang sont découvertes et les chiens sentent une odeur de cadavre dans plusieurs endroits.

Les forces de l'ordre soupçonnent alors que la petite fille serait morte accidentellement et que les parents auraient dissimulé son corps. Kate et Gerry McCann sont mis en examen le 7 septembre 2007 par la justice portugaise. Les témoignages affirmant que la petite fille a été aperçue se multiplient dans plusieurs pays, comme en Belgique ou à Malte. En juillet 2008, l'affaire est classée au Portugal.

Plusieurs pistes, mais aucune avancée

Au Portugal, l'opinion publique est acquise aux parents de la petite Madeleine jusqu'à la publication d'un livre Maddie : a verdade na mentira, "Maddie : l'enquête interdite" en version française, signé Gonçalo Amaral, le policier en charge de l'enquête. Un livre dans lequel il affirme que la petite fille est morte et que les parents auraient dissimulé son cadavre.

Pendant plusieurs années, l'enquête piétine. Scotland Yard, sur demande du Premier ministre, David Cameron, dépêche 37 enquêteurs pour éplucher les 100.000 pages du dossier McCann. Deux pédophiles écossais concentrent l'attention de ces enquêteurs, mais cette piste ne donnera rien. En 2017, la nounou de Maddie McCann prend la parole pour la première fois et déclare être certaine de l'innocence des parents et dénonce une pollution de la scène de l'enlèvement.

Des parents qui pendant toutes ces années n'ont jamais cessé de rechercher leur enfant à coup d'appel à témoins, d'interviews dans les médias, en écrivant un livre. Le 30 mai 2007, le pape Benoît XVI avait apporté son soutien à la famille présente à une audience générale à Rome.

Christian Brückner, principal suspect dans cette affaire

En 2019, la police portugaise annonce avoir un suspect dans cette affaire : Martin Ney. Cet homme de 48 ans est un pédophile allemand qui était présent dans la région au moment de la disparition de la fillette. Les autorités allemandes se sont également intéressées à l'affaire Maddie McCann.

Plusieurs pédophiles connus sont suspectés, mais c'est en 2020 que le parquet de Brunswick annonce qu'une piste est enfin jugée sérieuse. La police fédérale allemande déclare que le délinquant sexuel Christian Brückner est suspecté dans cette affaire.

L'homme, d'une quarantaine d'années, s'en était déjà pris à des enfants lorsqu'il travaillait dans le sud du Portugal à la fin des années 1990. Pourquoi a-t-il été soupçonné ? Son téléphone a émis à proximité du logement de la Praia da Luz, le soir de l'enlèvement de Maddie. Ce n'est qu'après la disparition de la petite fille qu'il revient en Allemagne, en 2007.

En avril 2022, il est mis en examen dans l'affaire Maddie. En 2024, il a été acquitté dans un procès pour deux agressions sexuelles et trois viols commis au Portugal entre 2000 et 2017. Il purge actuellement une peine de sept ans de prison dans son pays pour le viol d'une Américaine, en 2005, à Praia da Luz.

Dans le dossier Maddie, Christian Brückner a toujours nié son implication. 18 ans après, les nouvelles recherches, lancées par les autorités portugaises, seront dirigées autour du lieu de la disparition de l'enfant, mais aussi de l'appartement qu'occupait Christian Brückner au moment des faits.