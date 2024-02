Toulon : un suspect sortant de prison a tenté d'enlever une fillette, devant son école

"Les parents que j'ai croisés, ils étaient vraiment angoissés. Ils ont peur." Elle est venue chercher sa fille devant l’école. Cette déléguée des parents d’élèves à très vite était informée de la tentative d’enlèvement dont a été victime une camarade de classe, âgée de 10 ans, de son enfant à l'école Paul Langevin, près de Toulon.

"La petite, quand l'agresseur a commencé à l'emmener, elle n'a même pas eu la force de crier. Heureusement, il y avait une maman. Elle travaille à l'école et celle par la grâce qui elle a été là, en avance et elle a su s'interposer. Dans la même matinée, il a suivi une autre petite fille", ajoute la déléguée des parents d'élèves.

"Ce genre de personne ne doit pas être relâché"

Un homme au lourd passé judiciaire, condamné pour des agressions sexuelles sur des femmes majeures. Il venait de sortir de prison. "Ce genre de personne ne doit pas être relâché. On habite un quartier tellement tranquille et agréable. Je suppose que tout le monde est sidéré et choqué. Il faut juste rester lucide et conscient que toutes ces choses là, on ne les voit pas qu'au journal de 20 heures. Ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Ce n'est pas que ça m'inquiète, c'est que chacun doit faire attention à ses enfants, être conscient que ça peut arriver. La preuve", explique sidéré un parent d'élève.

À l’issue de sa garde à vue ce matin, l’agresseur, d’origine réunionnaise et né en 1995, présumé de la fillette, devrait être présenté à un juge et vraisemblablement incarcéré.