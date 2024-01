À Valence, la peur s'installe dans deux écoles après des menaces d'enlèvement sur les réseaux sociaux

Les écoles Jules Vallès et Pierre Brossolette sont situées en plein cœur du quartier populaire du Plan, au milieu des barres d'immeubles. Et depuis ce lundi, des policiers sont présents devant les grilles, aux heures d'entrée et de sortie des élèves. La conséquence de cette menace d'enlèvement qui terrorise certains parents.

Le maire de Valence porte plainte

"J'ai vraiment peur pour mes enfants alors, j'ai demandé aux maîtresses ne pas laisser mes enfants sortir si elles ne me voient pas, moi ou mon mari. Parce que les enfants ont quoi à faire de ces histoires ? En tout cas, on a peur. L'été dernier ça a tiré près de l'école. Et maintenant, en tant que maman, je préfère que mes enfants soient à la maison plutôt que dehors", explique apeurée Lydia, qui vient déposer ses filles à l'école.

Des parents estiment que ces menaces pourraient venir des jeunes de Fontbarlettes, l'autre quartier sensible de la ville. Des rivalités de quartiers sur fond de trafic de drogue. "Entre Fontbarlettes et ici, au Plan, il y a toujours des problèmes et des règlements de compte. On peut dire qu'il y a une guerre entre eux. Mais pourquoi les enfants devraient avoir peur d'aller à l'école? Là, ils me demandent pourquoi il y a la police devant l'école ? Je leur dis quoi aux enfants ?" raconte un père de famille de trois enfants. Le maire de la ville a annoncé son intention de porter plainte.