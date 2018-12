Tension et cocktails Molotov lors de l'évacuation d'un rond-point à Béziers

Des policiers intervenant mercredi soir pour faire évacuer un rond-point occupé à Béziers ont subi des jets de cocktails Molotov et de projectiles, a-t-on appris jeudi de source policière.

Boulards et stocks de pierres. Vers 22h, des policiers ont évacué des personnes bloquant le rond-point de la Méridienne, qui distribue la circulation entre l'A9 et la A75 et à proximité duquel se trouve un entrepôt Intermarché. De gros blocs de pierre avaient été placés sur le rond-point et à proximité. Les forces de l'ordre ont été accueillies par des jets de cocktails Molotov et de boulards (de grosses billes en métal ou en verre), selon les sources policières.

Aucun blessé n'est à déplorer et aucune interpellation n'a été effectuée sur le moment pour ne pas faire monter la tension, selon ces sources. Des stocks de projectiles et des bouteilles à moitié remplies d'essence ont été retrouvés à proximité dans des buissons.

"Des personnes déterminées à faire mal". "Nous n'étions pas tous équipés pour nous protéger contre ce genre de projections. Ce sera fait désormais puisqu'un cap a été franchi. Je pense que nous sommes face à des personnes déterminées à faire mal", a estimé un membre des forces de l'ordre. Midi Libre rapporte que des zadistes et les plus durs des "gilets jaunes" étaient présents sur ce rond-point.