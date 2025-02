Bobigny : un adolescent placé en coma artificiel après une agression à proximité d'un collège

Un adolescent âgé de 15 ans a été attaqué par plusieurs personnes cagoulées près d'un collège à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Le pronostic vital de la victime est engagé.

Un adolescent de 15 ans a été placé dans un coma artificiel après une violente agression aux abords du collège Angela Davis de Bobigny, et deux suspects ont été placés en garde à vue, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de la ville.

Le contexte de l'agression encore inconnu

La victime a été "frappée par plusieurs individus" et "hospitalisée, plongée dans un coma artificiel", a détaillé le parquet, confirmant une information du journal Le Parisien.

"Il a été agressé à 300-400 mètres du collège (mardi) en fin d'après-midi par des individus cagoulés non reconnaissables", a déclaré à l'AFP le rectorat de Créteil, compétent pour la Seine-Saint-Denis, exprimant son "soutien" au collégien et à la famille. Le rectorat a déployé au sein de l'établissement secondaire une équipe mobile d'accompagnement pédagogique et est en lien avec les forces de police locales. Toutefois, "on ne connaît pas le contexte de l'agression", a-t-il dit.

L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis.