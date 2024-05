Seine-Saint-Denis : troisième arrestation pour l'explosion d'une grenade en pleine rue

Un troisième suspect a été arrêté dans l'enquête sur l'explosion d'une grenade qui a grièvement blessé deux personnes la semaine dernière à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. L'arrestation de cette personne mardi soir à Aubervilliers fait suite à l'interpellation et au placement en garde à vue de deux jeunes hommes de 17 et 18 ans au début de la semaine dans cette même ville.

Les auteurs se déplaçaient à vélo lors du lancement de la grenade

Les investigations "ont permis de déterminer que les auteurs circulaient à vélo lors du lancement de la grenade", avait indiqué mardi dans un communiqué le procureur de Seine-Saint-Denis Eric Mathais en précisant que les auditions étaient en cours.

Un blessé dont le pronostic vital est engagé, une enquête ouverte pour tentative de meurtre

Jeudi vers 20h30, l'explosion d'une "grenade défensive de type M52 yougoslave" dans le quartier de la mairie à Aubervilliers a grièvement blessé au bras droit et au visage un homme de 40 ans qui passait à vélo, avait-il détaillé la semaine dernière dans un premier communiqué. Le pronostic vital de la victime était toujours engagé mardi. L'explosion a également causé une fracture au doigt à une femme de 41 ans et provoqué des dégâts sur des véhicules et un restaurant. L'enquête ouverte pour tentative de meurtre et détention d'arme de catégorie A est confiée à la police judiciaire départementale.