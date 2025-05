Aix-en-Provence : un gendarme hors service blessé par balles

Dans la nuit de vendredi à samedi à Aix-en-Provence, un gendarme qui n'était pas en service a été blessé par balles. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée.

Un gendarme qui n'était pas en service a été blessé par balles dans la nuit de vendredi à samedi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, a indiqué le parquet, confirmant une information du quotidien La Provence.

Des douilles de calibre 7,62 mm

"Une enquête confiée au SIPJ (service interdépartemental de la police judiciaire, ndlr) Marseille est ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée", a précisé à l'AFP le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, sans vouloir donner plus de détails. Les faits se sont déroulés vers 01H00 du matin.

Des douilles de calibre 7,62 mm, celui notamment des armes type Kalachnikov, ont été retrouvées sur les lieux, a indiqué une source policière, précisant que le pronostic vital de la victime n'était pas engagé. Le gendarme rentrait au domicile de ses parents et a été touché de six balles, au niveau du pied, du bras et du dos, a ajouté cette source. Des informations citées par cette source font état des trois agresseurs porteurs d'armes, arrivés à bord d'un véhicule et ayant visé le gendarme, avant de prendre la fuite.