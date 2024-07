VIDEO - Rouen : la flèche de la cathédrale touchée par un incendie, le feu «maîtrisé», indiquent les pompiers

Un début d'incendie est en cours à la cathédrale de Rouen, a indiqué en milieu de journée le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol sur X, montrant une photo d'un panache de fumée s'échappant d'un échafaudage qui entoure la flèche. "Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de Rouen. Origine inconnue à ce stade", précise Nicolas Mayer-Rossignol sur le réseau social. Selon les informations d'Europe 1, l'origine du sinistre serait situé dans le sas de décontamination du chantier et lié à un chalumeau.

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

63 pompiers déployés, 3 ouvriers en urgence relative

Le SDIS76 fait état d'une alerte donnée à 12h, et de "33 engins engagés et 63 pompiers". Selon la préfecture de Seine-Maritime jointe par l'AFP, "l'incendie s'est déclaré au sommet de la flèche, qui n'est pas en bois mais en métal, actuellement en travaux pour restauration", les services de l'Etat ne savent pas à l'heure actuelle si la charpente en bois est touchée. La cathédrale a été évacuée et un périmètre de sécurité mis en place, selon la préfecture, qui lance un appel à "ne pas se rendre sur place pour laisser les secours travailler".

Selon les informations d'Europe 1, trois ouvriers ayant inhalé de la fumée ont été transportés à l'hôpital en urgence relative. D'après les pompiers, le feu est à présent "maîtrisé".

