«Pas beaucoup de monde parlait» : cinq ans après, les Parisiens se souviennent de l'incendie de Notre-Dame

Les images marquent encore les esprits. Cinq ans après, le 15 avril 2019, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris reste gravé dans les mémoires. Le long des quais, des centaines de personnes regardaient, impuissantes, les flammes, dévorer la charpente de l'édifice, détruisant au passage l'emblématique flèche du monument.

"Il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait. Pourtant, il y avait beaucoup de monde. D'habitude, ça fait un peu de bruit quand il y a autant de gens qui sont rassemblés. Mais là, c'était très calme", note un parisien au micro d'Europe 1.

Des Parisiens reconnaissants

Près de Notre-Dame, encore en travaux, ils sont nombreux à se souvenir encore parfaitement de ce jour. "Je me souviens m'être inquiété pour le trésor de Notre-Dame qui est juste à côté. Je crois qu'il y avait la couronne du Christ, la chemise de saint Louis. Il y avait plein de reliques d'une valeur inestimable qui aurait pu brûler avec. Et, étant parisien, je l'ai un peu dans mon cœur, d'autant plus que j'étais enfant de chœur dans cette cathédrale, il y a 50 ans", note un autre riverain.

Mais malgré le choc de l'événement, tous se félicitent pour l'avancée des travaux et du travail des pompiers le 15 avril 2019. "Quand j'ai su que Notre-Dame était restée debout, j'étais très heureuse. Merci aux pompiers qui ont fait ça parce qu'ils ont risqué leur peau pour ça. Moi, je suis bluffée par eux", conclut une retraitée sur le parvis de Notre-Dame.

Tous attendent désormais la réouverture de la cathédrale, prévu d'ici le mois de décembre 2024.