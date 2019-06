Rennes : des morceaux de verre dans un bocal de sauce tomate industrielle ?

"J'ai servi ma fille, âgée de deux ans et demi", raconte une mère de famille de Châteaugiron, près de Rennes, à Ouest-France. "Elle a commencé à manger et d'un coup, elle est devenue toute rouge, elle avait du mal à respirer." En cause selon la maman : la sauce tomate provençale industrielle, en bocal, ajoutée à un reste de courgettes farcies pour le repas.

"Un premier bout de verre est sorti"

Après avoir tapé dans le dos de sa fille puis pressé sa poitrine, la mère a en effet récupéré deux morceaux de verre de 0,3 et 0,5 cm."Un premier bout de verre est sorti, puis un deuxième", détaille-t-elle auprès du quotidien régional. "J'ai appelé le Samu." Constatant que la fillette ne vomissait pas, les secours ont recommandé une simple surveillance.

Mais la maman a pris l'initiative de contacter Panzani, la marque de la sauce commercialisée en grande surface. "Nous allons récupérer le bocal et l'examiner pour voir s'il n'est pas cassé à l'intérieur, après l'introduction d'une cuillère, par exemple pour récupérer la sauce", indique le fabriquant à Ouest-France. Selon Panzani, aucune autre réclamation n'est à signaler quant à ce produit, sorti d'usine depuis dix mois.