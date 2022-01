Procès Lelandais : quatre ans après le meurtre de Maëlys, les habitants de Pont-de-Beauvoisin toujours traumatisés

Un procès très attendu. Nordahl Lelandais est jugé à partir de ce lundi, et pour trois semaines, par la cour d'assises de Grenoble pour le meurtre de Maëlys de Araujo en 2017. Les habitants de Pont-de-Beauvoisin, où avait été enlevée la fillette lors d'un mariage, sont toujours traumatisés. Quatre ans après le drame, ils espèrent que le procès leur permettra de tourner la page.

"C'est terrible"

Quatre ans et demi après sa disparition, le visage et les grands yeux noirs de Maëlys sont toujours présents à Pont-de-Beauvoisin, s'affichant sur de grandes pancartes à l'entrée de la ville. Les habitants n'ont pas oublié la petite fille et le calvaire qu'elle a vécu.

"C'est sûr, on y pense toujours", confie une habitante du village au micro d'Europe 1. "Les gens en parlent régulièrement, même quatre ans après. Bien sûr, on parle de tout ça. J'en suis malade de savoir que cette petite a été jetée comme un papier dans la forêt. C'est terrible".

Les habitants restent très marqués par cette longue période d'incertitude et d'angoisse entre la disparition de Maëlys et le moment où l'on a retrouvé ses ossements, six mois plus tard. C'était comme un "cauchemar qui ne finirait jamais", explique Philippe, qui tient un tabac en ville. "Les gens, ça les a traumatisés. Ici, on sent une espèce de chape de plomb par rapport à cette histoire. Je pense que ça sera à vie. Quand on parle de Pont-de-Beauvoisin aux gens, ils font le parallèle avec la petite", explique-t-il.

L'évocation de Nordahl Lelandais fait frémir

L'autre ombre qui plane sur la ville, c'est celle de Nordahl Lelandais , le gars du coin que tout le monde aimait bien ici, mais dont la simple évocation fait aujourd'hui frémir. Évelyne, une ancienne voisine, peine à en parler. "Vous voyez comme je suis et ça fait quatre ans déjà. Quand je pense qu'il passait devant chez moi et que j'avais mes petites filles, ça fait peur", confie-t-elle sur Europe 1.

Tourner la page

Ces habitants attendent donc avec impatience ce procès et la condamnation de Nordahl le Landais pour enfin aussi essayer de tourner la page. "Il faut que cette homme soit enfin jugé. Tout le monde l'attend, surtout les parents de Maëlys", estime Yves Crespin, avocat de l'association L'Enfant bleu (partie civile) et représentant de l’association La Voix de l’enfant au procès. "On veut qu'il dise ce qu'il s'est passé et pourquoi il a frappé à mort Maëlys. On attend des réponses sincères et véritables".

L'enjeu du procès est donc de comprendre pourquoi Nordahl Lelandais a basculé dans l'horreur la plus totale.