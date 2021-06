Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais renvoyé devant les assises de l'Isère pour "meurtre"

Les juges d'instruction en charge de l'affaire Maëlys ont ordonné mardi le renvoi de Nordahl Lelandais, condamné en mai à Chambéry à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer, devant les assises de l'Isère pour le "meurtre" de la fillette, a indiqué jeudi le parquet de Grenoble.

Les magistrats, qui ont rendu leur ordonnance de mise en accusation le 1er juin, ont suivi les réquisitions formulées par le parquet de Grenoble le 19 mars. Ils ont renvoyé l'ancien militaire devant la cour d'assises pour "le crime de meurtre de Maëlys De Araujo, précédé de l'enlèvement et de la séquestration de l'enfant mineure de 15 ans", a précisé le procureur adjoint Boris Duffau. Comme le parquet de Grenoble l'avait également requis, Nordhal Lelandais est renvoyé devant la juridiction iséroise pour "les délits d'agressions sexuelles sur deux cousines [...] mineures de 15 ans et pour détention et enregistrement d'images pédo-pornographiques".

Les parties disposent d'un délai de dix jours pour interjeter appel de l'ordonnance de mise en accusation, qui intervient un peu moins de deux mois après la condamnation du trentenaire pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Les magistrats n'ont finalement pas attendu que la Cour de cassation statue sur le maintien au dossier d'une expertise psychiatrique pointée du doigt par la défense.

Rejet d'une requête en nullité d'une expertise psychiatrique

Le 27 avril, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble avait rejeté une requête en nullité d'une expertise psychiatrique de Nordahl Lelandais versée en décembre au dossier. Alain Jakubowicz, l'avocat de l'accusé âgé de 38 ans, conteste l'impartialité d'un expert saisi pour mener cette dernière expertise psychiatrique, réalisée à sa demande. Selon lui, le psychiatre en question, Paul Bensussan, aurait dû se déclarer incompétent à intervenir en raison de sa participation en 2018 sur France 5, à une émission consacrée à son client après que celui-ci eut avoué les "coups mortels" portés à Arthur Noyer. Deux jours après l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel grenobloise, l'avocat de Nordahl Lelandais a formé un pourvoi en cassation.

Maëlys De Araujo, huit ans, avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Rapidement suspecté, Nordahl Lelandais, ancien maître-chien militaire, avait avoué, six mois après sa mise en examen, avoir tué "involontairement" la petite fille.