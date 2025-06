Pascal Praud et vous - Surveillante poignardée par un collégien : «On a renoncé à l'intervention correctrice de l'autorité», regrette Gilbert Collard

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'ancien député Gilbert Collard est revenu sur le décès, ce mardi, d'une assistante d'éducation peu après avoir reçu des coups de couteau lors d'un contrôle des sacs devant un collège à Nogent (Haute-Marne). Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une assistante d'éducation est décédée mardi peu après avoir reçu des coups de couteau lors d'un contrôle des sacs devant un collège à Nogent (Haute-Marne) et un élève de 15 ans, immédiatement maîtrisé, a été placé en garde à vue. Le collégien a été arrêté après avoir "blessé grièvement une assistante d'éducation" de 31 ans avec un couteau, a indiqué la préfecture en début de matinée. La surveillante est décédée de ses blessures, a ensuite indiqué une source proche de l'enquête.

Pour Gilbert Collard, ancien député et avocat, ce nouveau drame aurait pu être évité. "On a renoncé à l'intervention correctrice de l'autorité. Et à partir de là, on a laissé faire toutes les dérives que l'on aurait pu corriger", a-t-il déclaré lors de l'émission Pascal Praud et vous.