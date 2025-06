Pascal Praud et vous - Les danseuses du Moulin Rouge font irruption dans le studio !

Les danseuses du Moulin Rouge ont performé sur le plateau de l'émission "Pascal Praud et vous", ce vendredi 27 juin, pour faire une surprise à l'animateur de l'émission. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Habituées à performer sur la scène du Moulin Rouge, les danseuses du célèbre cabaret parisien ont fait une surprise à Pascal Praud, ce vendredi 27 juin, lors de l'émission "Pascal Praud et vous" en débarquant dans le studio. "Je constate qu'elles viennent du monde entier et que c'est un exercice à la fois artistique, mais aussi très physique", a salué Pascal Praud avant de rappeler que le Moulin Rouge est une institution parisienne depuis 1889 et que des milliers de personnes viennent assister à ce spectacle chaque semaine.